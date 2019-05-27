Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва

Москва, 27 мая. Министерство обороны РФ подготовило поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые изменят процедуру прохождения медкомиссии в военкоматах.

В случае их принятия военкоматы смогут ставить под сомнения диагнозы гражданских врачей и направлять призывников на медицинское освидетельствование в медицинские организации. Их перечень будет определен позднее. Эта процедура будет касаться граждан, получивших отсрочку. Их здоровье врачи смогут перепроверять во время весенней и осенней призывной кампании.

«Ранее такой механизм отсутствовал, инициировать пересмотр состояния здоровья призывника было практически невозможно», — заявил учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Поправки ориентированы на борьбу с уклонистами от армии, которым недобросовестные врачи ставят ложный диагноз. По новому закону медицинское освидетельствование можно будет производить неограниченное количество раз.

Член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев напомнил, что это не относится к призывникам с инвалидностью или серьезной болезнью, они освобождаются от службы раз и навсегда.

Также законопроект позволит привлечь в ряды вооруженных сил признанных ограниченно годными призывников, которые хотят служить.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новые поправки положительно скажутся на системе комплектации вооруженных сил РФ.

«Если современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника или кандидата на поступление в военное училище, в этом нет ничего плохого», — заявил Шурыгин в беседе с «Известиями».

Самые распространенные диагнозы для освобождения от военной службы: сколиоз, миопия, гипертония, плоскостопие и кожные болезни. Минобороны не разглашает информацию о количестве освобожденных от военной службы призывников.

Напомним, что в апреле на военную службу были призваны 135 тысяч новобранцев. Призыв осуществлялся в 83 регионах России, кроме республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.