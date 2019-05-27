Премьер Франции «со смирением» принял итоги выборов в Европарламент

Париж, 27 мая. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «со смирением» принимает победу правых сил на выборах в Европарламент.

По предварительным данным, на выборах в Европарламент во Франции первое место занимает крайне правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Согласно результатам exit poll, правые набирают около 24% голосов, опережая президентскую партию «Вперед, республика», набравшую более 22%.

Глава французского правительства заявил, что принимает выбор народа Франции, поставивших правых на первое место.

«Я принимаю эти результаты со смирением: когда мы завершаем выборы вторыми, мы не можем сказать, что выиграли. Со смирением, но также с решимостью продолжить объединение прогрессивных сил страны, решимостью готовить будущее страны», — сказал премьер-министр.

Филипп отметил, что продолжить работать над реализацией проекта президента Франции Эммануэля Макрона. Премьер подчеркнул, что результат голосования является «посланием», которое должно быть услышано правительством страны и ведущими французскими политиками.

«Все политические руководители должны услышать послание французов. Крайне правые укрепляют свои позиции. Многие из наших соотечественников считают, что пришло время альтернативных, экстремальных решений. Это сильный сигнал, и мы восприняли его», — заявил Филипп.

Руководитель правительства Франции обратил внимание также на то, что третье место на выборах в Европарламент может занять политическое объединение «Европа-Экология-Зеленые», что свидетельствует о серьезной озабоченности французов вопросами защиты и сохранения окружающей среды.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала к роспуску парламента Франции.