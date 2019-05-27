Россиянина Макеева избили сокамерники в тюрьме Мексики

Мехико, 26 мая. Обвиняемый в умышленном убийстве в Мексике россиянин Алексей Макеев заявил, что его избили сокамерники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Мексике.

«Администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на жизнь», — заявил Макеев в видеообращении на YouTube.

Представители посольства отметили, что не обладают информацией о воровстве у россиянина. Они подчеркнули, что Макеев провоцировал своих сокамерников, поэтому был ими избит. По данным руководства тюрьмы, он находится в больнице, угрозы его жизни нет.

Макеев также пожаловался, что переводчик якобы искажает его слова. В посольстве не заметили каких-либо противозаконных действий в отношении россиянина и заявили, что он всегда может отказаться от переводчика, если тот его не устраивает. Российские дипломаты подчеркнули, что дело россиянина находится на особом контроле посольства РФ и правового департамента МИД Мексики.

Напомним, Алексей Макеев стал известен после публикации собственных видеозаписей, на которых он оскорблял жителей Мексики, провоцируя их на ответные действия. В конце мая 2017 года возмущенные жители Канкуна, крупного курортного города в стране, окружили дом россиянина, а затем напали на него. Мужчина ранил одного из мексиканцев, позже местный житель скончался в больнице. Сам россиянин получил тяжелые травмы, медикам даже пришлось ввести его в состояние искусственной комы.