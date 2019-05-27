Пушков сравнил драчливого чиновника из Хакасии с Кокориным и Мамаевым

Москва, 27 мая. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что напавший на журналиста чиновник из Хакасии «может собирать вещи».

Пушков отреагировал на инцидент с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым в своем Twitter, сравнив того с футболистами Кокориным и Мамаевым, которых приговорили к лишению свободы за участие в нескольких драках в центре Москвы.

«Кокорин и Мамаев также говорят, что их спровоцировали. Что бы ни сказал корреспондент, если он вообще что-то такое сказал, рукоприкладства со стороны главы района не оправдывает», — написал сенатор.

Пушков высказал предположение, что глава района недолго останется на своем посту и «может уже собирать вещи». По словам сенатора, «эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для г-на Зайцева».

Г-н Зайцев, глава Ширинского района Хакасии, уже «прославился» на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причём не самое приятное для г-на Зайцева. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 мая 2019 г.

Напомним, накануне Зайцев набросился с кулаками на журналиста телеканала «Россия 24». Чиновник повалил собеседника на пол в то время как его помощники пытались помешать видеооператору снимать происходящее в кабинете. Инцидент произошел во время съемки сюжета для программы «Вести. Дежурная часть». По предварительной информации, главе Ширинского района не понравился вопрос журналиста о жертвах лесных пожаров, которым по прошествии четырех лет так и не были предоставлены нормальные условия для проживания.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста «Россия 24» в рабочем кабинете за вопрос «почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?»: Сразу видно переживает за людей всей душой pic.twitter.com/cvfQOktcIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 мая 2019 г.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в генеральном совете партии «Единая Россия», в которой состоит Зайцев, назвали случившееся «безобразной сценой». Действия чиновника обсудят в ближайшее время на заседании партийного комитета по этике.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что член партии, будучи при исполнении служебных обязанностей, должен отвечать на вопросы журналистов, какими бы неудобными они не были.