Москва, 27 мая. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предлагает изменить правила опекунства над детьми со стороны их близких родственников.

Сенатор планирует внести законопроект по совершенствованию Семейного кодекса, в котором будет предусмотрено вознаграждение за опекунство над детьми для бабушек, дедушек, двоюродных братьев и сестер, дядей и теть.

В настоящий момент в России можно усыновить или удочерить ребенка, оформить на него безвозмездную опеку или попечительство, а также возмездную опеку. Последний вариант предполагает заключение трудового договора с опекуном. Ему платятся деньги. Опекун получает комплекс социальных прав, а годы подобной работы включаются в общий трудовой стаж, учитывающийся при начислении пенсии. Однако близкие родственники не могут оформить на себя возмездное опекунство. Сенатор же выступает за изменение законодательства и возможность оформления такого вида опекунства на близких родственников.

Мизулина подчеркнула, что очень важно сохранить родную семью для оставшегося без попечения родителей ребенка.

«Семья — это память, привычки и традиции», — рассказала Мизулина «Парламентской газете».

Она напомнила, что процент удочеренных и усыновленных детей резко сократился в России, а органы опеки предпочитают передавать детей под опеку чужим людям за вознаграждение.

«При этом есть близкие родственники, например бабушки и дедушки, которые готовы заботиться о внуках, несмотря на то, что доходы у них небольшие», — отметила Мизулина.

Ранее Елена Мизулина предложила внести изменения в российское законодательство в сфере Интернета, оградив пользователей от всех возможных рисков и угроз.