Кучеров признан лучшим нападающим ЧМ-2019 по хоккею в Словакии

Киев, 27 мая. Нападающий сборной России Никита Кучеров признан лучшим форвардом на чемпионате мира по хоккею в Словакии. В активе у Кучерова шесть заброшенных шайб и десять результативных передач. Представитель «Тампа-Бэй» провел на турнире десять поединков.

Ранее стало известно, что лучшим голкипером чемпионата мира признан еще один представитель сборной России Андрей Василевский.

Представитель сборной Чехии Филип Гронек признан лучшим защитником.

Сборная России заняла третье место на мировом первенстве в Словакии. Серия ярких победа команды Воробьева оборвалась в полуфинальном поединке против сборной Финляндии, ставшей победителем турнира. Героем плей-офф в составе финской сборной стал нападающий Анттила. В свое время форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге, но без большого успеха.

По мнению главного тренера россиян, успех финских хоккеистов был закономерен.

«Игра шла до одного гола. К сожалению, результат по делу. Финны ложились под шайбу по трое, кусались, бились, а нам не хватило бросков», — сказал Воробьев.

В свою очередь, главный тренер сборной Канады Ален Виньо заявил, что не удивлен победой сборной Финляндии над Россией. Наставник североамериканской сборной также спрогнозировал тяжелый финал для своих подопечных.

«У россиян были хорошие моменты, но финны оказались сильнее. Считаю, финал будет тяжелым для нас, так как финнов мы здесь обыграть не смогли», — сказал специалист.

RT напоминает, что в финале сборная Финляндии одержала волевую победу над канадскими хоккеистами.