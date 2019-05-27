Беременная дочь Хворостовского вышла замуж за португальского фотографа

Москва, 27 мая. Дочь оперного певца Дмитрия Хворостовского Мария вышла замуж за фотографа из Португалии.

Церемония бракосочетания дочери Хворостовского Марии и ее возлюбленного Фелипе Меггиоларо Маркса прошла в Лондоне. На регистрации брака присутствовали брат и сестра невесты Данила и Александра, вдова оперного певца Флоренс, а также его дети от второго брака — Максим и Нина.

Мария Хворостовская выбрала для свадьбы простое белое платье, которое не скрывало ее положения — скоро она во второй раз станет мамой. Фотографии со свадебного мероприятия выложила в своем Instagram вдова Хворостовского, поблагодарив Марию за приглашение и отметив, что Дмитрий был бы счастлив увидеть вместе всю семью.

«Это была прекрасная церемония! Встреча с Сашей и Данилой так много значит для меня и моих детей. Дима был бы рад видеть всех нас вместе. Желаю прожить много лет в любви и согласии. И да благословит вас бог!» — написала Флоренс.

Летом прошлого года Мария Хворостовская родила девочку, которой дали имя Ария.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года после двух с половиной лет борьбы с раком мозга.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что последней мечтой певца было принять участи в записи оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Диск с оперой вышел в день смерти Хворостовского.