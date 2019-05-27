Киев, 27 мая. Голкипер сборной России Андрей Василевский признан лучшим вратарем чемпионата мира по хоккею в Словакии.

Сборная России завоевала на турнире «бронзу». Подопечные Ильи Воробьева победили во всех матчах группового этапа. В 1/4 финала россияне в драматичном поединке победили сборную Соединенных Штатов Америки со счетом 4:3.

В полуфинале наша команда потерпела неожиданное поражение от будущего чемпиона — сборной Финляндии со счетом 0:1. Судьбу противостояния решил точный бросок Анттилы. Любопытно, что этот хоккеист в свое время выступал в Континентальной хоккейной лиге, однако не добился заметных успехов.

В матче за третье место Россия встретилась с командой Чехии. Основное время завершилось вничью 2:2. В серии буллитов удача улыбнулась команде Воробьева.

Победителем турнира стала сборная Финляндии, одолевшая в финале Канаду, передает Газета.ru.