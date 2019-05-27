«Единая Россия» прокомментировала инцидент с главой Ширинского района в Хакасии

Москва, 27 мая. Заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко прокомментировал инцидент с главой Ширинского района в Хакасии Сергеем Зайцевым.

Ревенко назвал случившееся «безобразной сценой». Он принес извинения журналистам и заверил, что в ближайшие дни действиям Зайцева дадут оценку на заседании комитета по этике.

«Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии «Единая Россия» я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев», — подчеркнул депутат.

Ревенко добавил, что член партии «Единая Россия», будучи при исполнении своих служебных обязанностей, должен отвечать на вопросы журналистов, какими бы неудобными они ни были.

Ранее сообщалось об инциденте с главой Ширинского района в Хакасии Сергеем Зайцевым. Чиновник атаковал журналиста «Россия 24» во время интервью. Зайцев повалил собеседника на пол. Автор сюжета рассказал, что после инцидента глава района отправился в местный ресторан, чтобы обсудить случившееся. По его словам, агрессивные действия чиновника были вызваны неудобным вопросом.

Также RT France прокомментировала нападение на своего журналиста со стороны полицейского в ходе выступлений «желтых жилетов» во французской Тулузе.