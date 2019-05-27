Европарламент дал предварительный прогноз по итогам выборов
Брюссель, 27 мая. Европарламент опубликовал первый прогноз распределения мандатов на выборах.
«Европейская народная партия» может получить 173 мандата. Она намерена назначить нового главу Еврокомиссии. Социал-демократы —147 мандатов. Согласно прогнозам, эти партии не смогут сформировать большинство. Сторонники президента Франции Эммануэля Макрона могут получить 102 мандата. Четвертое место могут занять европейские «Зеленые» — 71 мандат.
Во Франции лидирует «Национальное объединение» Марин Ле Пен, «Вперед, республика» — на втором месте. После оглашения результатов exit poll Марин Ле Пен заявила о необходимости роспуска Национального собрания. Она назвала результаты выборов в стране «референдумом для Макрона». На выборах президента в 2017 году глава «Национального объединения» во втором туре уступила Макрону, который представлял «Вперед, республику».
В Германии, по данным exit poll, первое место занял «Христианско-демократический союз» — партия власти, на втором месте — «Зеленые», социал-демократы занимают третье место.
В Греции победила оппозиция. Партия «Новая демократия» обошла СИРИЗУ. Официальный представитель СИРИЗЫ, несмотря на проигрыш, не считает результаты выборов стратегическим поражением.
По данным Exit Poll, в Польше побеждает правящая партия «Право и справедливость». Ее лидер Ярослав Качиньский считает основным экзаменом для партии выборы в парламент страны, которые состоятся осенью.