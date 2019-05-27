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Появилось видео треснувшего в Киеве нового моста

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Появилось видео треснувшего в Киеве нового моста

Киев, 27 мая. Видео треснувшего в Киеве нового пешеходного моста появилось в сети Интернет. Повреждения появились на сооружении спустя сутки после его открытия.

Мост, соединивший парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов  открывал лично мэр столицы Украины Виталий Кличко. Мероприятие посетил и его брат Владимир. В своей торжественной речи мэр заявил, что заверял, что один квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Согласно информации ТСН, его строительство обошлось в 60,5 миллиона гривен (около 160 миллионов российских рублей).

По мнению киевского градоначальника, новый мост был поврежден умышленно. Кличко утверждает, что по стеклу стреляли.

«Вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола нового пешеходного моста. Основное закаленное стекло не пострадало», — сказал Кличко.

В свою очередь, местные правоохранители утверждают, что мост дал трещину из-за прыжков группы неизвестных лиц. Посетители были экстренно эвакуированы. Мост оцепили полицейские.

Газета.ru напоминает, что возведение моста сопровождалось скандальной ситуацией. Швейцарское архитектурное бюро Leuppi & Schafroth Architekten обвинило создателей сооружения в краже проекта. В ответ им были предоставлены материалы, якобы опровергающие «заимствование идеи». Однако эксперты настаивают, что базовая концепция, форма, конструктивное решение и материалы полностью совпадают со швейцарским вариантом.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде. По дороге на торжественное мероприятие градоначальник упал.

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Автор: Сергей Свазовский
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