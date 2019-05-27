Ле Пен призвала распустить Национальное собрание Франции

Париж, 27 мая. Лидер правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала к роспуску Национального собрания Франции после оглашения предварительных итогов выборов в Европарламент.

Результаты exit poll свидетельствуют, что партия Ле Пен лидирует на выборах с 24,2% голосов, «Вперед, республика» набирает 22,4% голосов.

Она назвала предварительные результаты выборов «огромной честью», которую ей оказали французы. Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен сделать выводы, поскольку прошедшие выборы — референдум для него. Она считает, что роспуск Национального собрания необходим, чтобы «сделать систему голосования более демократичной, представляющей настоящее мнение страны».

Отметим, Ле Пен проиграла выборы президента в 2017 году кандидату от партии «Вперед, республика» Макрону в 2017 году.

Напомним, что выборы в Европарламент проходили с 23 по 26 мая в 28 странах-членах ЕС, включая Великобританию. Это единственная электоральная процедура, лигитимизирующая «единую Европу» в качестве субъекта мировой политики, а не межгосударственного объединения. Выборы идут в каждой стране в соответствии с правилами местного законодательства по партийным спискам и пропорциональной избирательной системе с барьером не более 5%. Всего избирается 751 депутат. Они объединяются в восемь фракций, в соответствии со своими политическими взглядами.

На нынешних выборах ожидается усиление позиций «евроскептиков» — сторонников максимально полного суверенитета национальных государств. Французский политик Брюно Гольниш заявил, что «евроскептики» планируют поднять вопрос об отмене антироссийских санкций.