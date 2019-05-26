Пять жителей Сирии погибли при обстреле боевиков в провинции Хама

Дамаск, 26 мая. Пять жителей Сирии погибли при обстреле боевиков в городе Скальбия провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

Он уточнил, что обстрелы велись боевиками запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в альянс «Джебхат ан-Нусры»1) со стороны Идлибской зоны деэскалации.

«Пять раз обстреляли населенный пункт Скальбия из реактивных систем залпового огня. В общей сложности террористами выпущено 38 ракет», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Купчишин добавил, что на протяжении суток боевики обстреливали населенные пункты в провинциях Латакия и Хама. Ранее стало известно о гибели четырех мирных жителей при нападении боевиков в провинции Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.