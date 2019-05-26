Финляндия выигрывает у Канады 3:1 в финале ЧМ-2019 по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии забросила третью шайбу в ворота сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Счет стал 3:1. Отличился Песонен.

Фаворитом поединка выступала сборная Канады. Североамериканцы вышли вперед уже на десятой минуте встречи. Однако финской борной удалось переломить ход поединка. Анттила забросил по шайбе во втором и третьем периодах. Точный бросок Песонена укрепил преимущество команды Финляндии — 3:1.

Harri Pesonen puts the Finns up 3-1 over Team ???????? late in the 3rd period! #IIHFWorlds ???????? pic.twitter.com/Z6Kco8zIPP — TSN (@TSN_Sports) May 26, 2019

Сборная Канады сменила голкипера на еще одного полевого игрока. В распоряжении у родоначальников хоккея чуть более двух минут.

Ранее сборная России победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Братиславе в серии буллитов.