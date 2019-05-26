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Финляндия выигрывает у Канады 3:1 в финале ЧМ-2019 по хоккею

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Финляндия выигрывает у Канады 3:1 в финале ЧМ-2019 по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии забросила третью шайбу в ворота сборной Канады в финале чемпионата мира по хоккею в Словакии. Счет стал 3:1. Отличился Песонен.

Фаворитом поединка выступала сборная Канады. Североамериканцы вышли вперед уже на десятой минуте встречи. Однако финской борной удалось переломить ход поединка. Анттила забросил по шайбе во втором и третьем периодах. Точный бросок Песонена укрепил преимущество команды Финляндии — 3:1.

Сборная Канады сменила голкипера на еще одного полевого игрока. В распоряжении у родоначальников хоккея чуть более двух минут.

Ранее сборная России победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею в Братиславе в серии буллитов.

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Автор: Сергей Свазовский
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