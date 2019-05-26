Финляндия вышла вперед в матче против Канады в финале ЧМ-2019 по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии вышла вперед в финальном матче чемпионата мира по хоккею против сборной Канады — 2:1. Дубль оформил Анттила.

Счет в игре открыли канадцы. Отличился Теодор. Однако фавориту не удалось удержать перевес. Во втором периоде финская сборная отыгралась благодаря точному броску Анттила. В третьем периоде обидчик сборной России оформил дубль и вывел команду Юкка Ялонена вперед.

Соперникам предстоит провести на льду еще почти восемь минут.

Ранее сообщалось о неожиданном поражении сборной России от Финляндии полуфинале чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьева уступили с минимальным счетом. В свою очередь, канадцы не оставили шансов сборной Чехии — 5:1. В матче за третье место Россия встретилась со сборной Чехии. Основное время завершилось ничейным исходом — 2:2. По буллитам победу отпраздновала наша сборная.