Глава Ширинского района напал на журналиста федерального телеканала в Хакасии

Абакан, 26 мая. Глава Ширинского района Республики Хакасия Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия-24» во время интервью. Инцидент произошел в ходе подготовки сюжета для программы «Вести. Дежурная часть».

Чиновник сначала ударил по микрофону, а затем повалил журналиста на пол. Дебошир выгнал оппонента из кабинета. К «защите» Зайцева подключились его подчиненные, пытавшиеся закрыть объектив камеры.

На кадрах также можно видеть, как Зайцев совещается с коллегами после странного происшествия. По информации «России-24», обсуждение вопроса продолжилось в VIP-зале местного ресторана.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста «Россия 24» в рабочем кабинете за вопрос «почему погорельцы живут в нечеловеческих условиях?»: Сразу видно переживает за людей всей душой pic.twitter.com/cvfQOktcIc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 26, 2019

Автор сюжета пролил свет на причины внезапного приступа агрессии Зайцева. Как выяснилось, чиновнику не понравился вопрос о земельном участке, который якобы принадлежит его адвокату Павлу Двигуну и сдается местной администрации на правах аренды.

По другой информации, глава района повел себя неадекватно после вопроса о жертвах лесных пожаров, которым не предоставлены нормальные условия для жилья.

Сам глава Ширинского района пояснил, что просил собеседника покинуть помещение и применил силу после его отказа.

Ранее сообщалось о нападении полицейского на журналиста RT France в ходе демонстрации «желтых жилетов» во французской Тулузе. Корреспондент пытался объяснить правоохранителю, что является сотрудником СМИ. Это не уберегло Фредерика Эгуи от избиения дубинкой.

«Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам, а также попытались отнять у него телефон, в связи с чем трансляция была прервана», — передает RT.

Издание уточняет, что на момент нападения журналист вел прямую трансляцию демонстрации. На нем были все необходимые опознавательные знаки представителя прессы.