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Сборная Финляндии сравняла счет в матче с Канадой за золото ЧМ по хоккею

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Сборная Финляндии сравняла счет в матче с Канадой за золото ЧМ по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии сравняла счет в матче с командой Канады на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Финальный матч ЧМ-2019, в котором принимают участие сборные Канады и Финляндии, проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Канадцы открыли счет в середине первого периода. Автором гола стал защитник сборной Канады Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.

 

В начале второго периода сборная Финляндии сравняла счет в матче. Гол в ворота канадской сборной забил нападающий сборной Финляндии Марко Анттила.

 

Стоит отметить, что  в полуфинальном матче сборная Канады встретилась с командой Чехии. Матч завершился разгромом чешской сборной со счетом 5:1 в пользу канадцев.

 

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Автор: Артем Никулин
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