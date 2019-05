Сборная Финляндии сравняла счет в матче с Канадой за золото ЧМ по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии сравняла счет в матче с командой Канады на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Финальный матч ЧМ-2019, в котором принимают участие сборные Канады и Финляндии, проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Канадцы открыли счет в середине первого периода. Автором гола стал защитник сборной Канады Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.

