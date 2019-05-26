Сборная Финляндии сравняла счет в матче с Канадой за золото ЧМ по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная Финляндии сравняла счет в матче с командой Канады на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Финальный матч ЧМ-2019, в котором принимают участие сборные Канады и Финляндии, проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

Канадцы открыли счет в середине первого периода. Автором гола стал защитник сборной Канады Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.

В начале второго периода сборная Финляндии сравняла счет в матче. Гол в ворота канадской сборной забил нападающий сборной Финляндии Марко Анттила.

???????? captain Marko Anttila slides one through the legs of Matt Murray to even it up. @leijonat



1-1 | #IIHFWorlds ???????? pic.twitter.com/FNykV75zGV — TSN (@TSN_Sports) 26 мая 2019 г.

Стоит отметить, что в полуфинальном матче сборная Канады встретилась с командой Чехии. Матч завершился разгромом чешской сборной со счетом 5:1 в пользу канадцев.