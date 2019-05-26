Представитель правительства Германии посоветовал евреям не носить кипу

Берлин, 26 мая. Уполномоченный правительства Германии по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн призвал евреев не носить кипу.

По его словам, за минувший год было зафиксировано резкое увеличение числа преступлений на почве антисемитизма. Кляйн также добавил, что в некоторых городах и населенных пунктах Германии ношение традиционного еврейского головного убора может представлять опасность.

«Я не могу посоветовать евреям в любое время везде в Германии носить кипу. К сожалению, я должен это сказать», — подчеркнул Кляйн.

Заявление Кляйна вызвало острую критику со стороны еврейской общины. Представители еврейской общины обратились к немецкому правительству с требованием обеспечить «безбоязненную жизнь» на территории Германии. Позднее глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что немецкие власти не намерены терпеть ситуацию, при которой евреи вынуждены скрывать свое происхождение.