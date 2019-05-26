«Зенит» подарил городу чемпионский парад. ФАН-ТВ

Новоиспеченные чемпионы России решили порадовать своих болельщиков ко дню рождения Санкт-Петербурга и устроили грандиозное турне по городу.

В рамках первой части чемпионского парада зенитовцы прошли на теплоходе по рекам и каналам Северной столицы. Сине-бело-голубая флотилия с болельщиками тоже отправилась в путешествие по каналам Петербурга. Завершился водный парад у Шереметьевского дворца. Затем команда пересела на золотой автобус и отправилась по Невскому проспекту в сторону «Петровского» стадиона.