Гройсман заявил, что будет просить Раду уволить его с должности премьера

Киев, 26 мая. Глава правительства Украины Владимир Гройсман намерен просить Верховную раду уволить его с должности премьер-министра.

По словам Гройсмана, 27 мая он намерен внести на рассмотрение украинского парламента вопрос о своей отставке. Он также добавил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета министров.

«Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке. Я буду просить Верховную раду удовлетворить его», — сказал Гройсман эфире телеканала ICTV.

Кроме того, Гройсман заявил, что будет принимать участие в досрочных парламентских выборах со своей партией «Украинская стратегия». Он также добавил, что его политическая сила не планирует объединяться с другими партиями, а также не будет участвовать в создании парламентской коалиции.

20 мая Владимир Гройсман заявил о готовности покинуть должность премьер-министра, что означает отставку всех членов правительства. По его словам, решение об отставке было принято после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе инаугурационной речи объявил о роспуске Верховной рады, а также предложил членам кабинета министров написать заявления об отставке.

Стоит отметить, что украинские политики начали массово покидать свои должности еще за неделю до вступления Зеленского в должность президента Украины. Так, 17 мая заявление об отставке подал глава МИД Украины Павел Климкин. В этот же день глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также объявил об уходе в отставку. Следом за ними уволились представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, а также уполномоченный по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко.