Сирия, 27 мая. Сирийская армия и союзные силы освободили Кафр Набуду и захватили боевиков «Тахрир аш-Шам» в Хаме. На сирийской границе был задержан турецкий военный конвой. В Хасаке новобранцы дезертируют из курдских отрядов SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевые вылеты в Хаме, Идлибе и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили группу «Тахрир аш-Шам» в Кафр Набуде и обстреливают позиции радикалов в Хаме, обезвредили банду протурецких боевиков, которая похищала жителей с целью получения выкупа в Алеппо.

«Исламское государство1»: потеряло шесть боевиков на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: сдала Кафр Набуду и потеряла бронетехнику и людей в Хаме.

Курды: в Хасаке подавили бунт новобранцев, в ходе чего пострадали ополченцы с обеих сторон и 30 человек дезертировали, отпустили 85 заключенных, задержанных по подозрению в пособничестве ИГИЛв Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили военный конвой к Алеппо.

Провинция Латакия

Противостояние между боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) на северо-востоке провинции продолжается. Утром ВВС Сирии совершили боевой вылет для точечных ударов по расположениям джихадистов у города Кабана, как передает канал Masar Press Net. В данный момент боевики заняли склоны Курдских гор, избегая открытого столкновения с Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Алеппо

Утром подразделением САА была задержана банда протурецких боевиков, которая орудовала на севере провинции в городе Африн и Азаз. Группировка похищала жителей с целью получения выкупа. Twitter-канал Halab Today TV передает, что боевики были задержаны в городе Африн, дальнейшую их судьбу будут решать военные суды.

По информации ТАСС, днем в административный центр провинции Алеппо прибыл конвой российских военнослужащих с гуманитарной помощью. Представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Кулик заявил, что несколько сотен продовольственных пайков с продуктами и медикаментами были распределены среди населения одного из районов города, наиболее пострадавших во время боевых действий.

Вечером, Сирийская обсерватория по правам человека передала, что турецкий военный конвой был задержан на контрольно-пропускном пункте Баб Ас-Салама. Чтобы урегулировать спор и освободить турецких военных и технику, к КПП выехала группа турецкой военной полиции. Предположительно задержанный на КПП конвой должен был отправиться к границам «Большого Идлиба» в качестве подкрепления для боевиков джихадистов и умеренной оппозиции.

В конце дня ВВС Сирии нанесли удары по расположениям боевиков предместьях поселения Аль-Касабия были нанесены авиаудары, сообщает Twitter-канал Step News Agency. Информация о потерях среди джихадистов в живой силе или бронетехнике уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) отпустили 85 человек, задержанных ранее по подозрению в содействии «Исламскому государству», Как передал канал Baladi News, курды освободили арестованных сирийцев после требования родоплеменного совета глав со всей провинции, чтобы не портить отношения с коренным арабским населением. Ранее в Дейр-эз-Зоре уже проходили антикурдские митинги и забастовки. Наиболее крупный митинг был организован сирийцами в городе Шхиль, где демонстранты жгли покрышки и перекрыли дороги, протестуя против произвола курдского ополчения и топливного кризиса, возникшего также по их вине.

Днем Сирийская обсерватория по правам человека передала, что правительственные силы и союзные иранские бойцы Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на рост числа нападений боевиков «Исламского государства» начали стягивать подкрепление в провинцию. Конвой из двадцати автомобилей военнослужащих и военной техники прибыл в город Меядин. К концу дня правительственные войска добрались до населенных пунктов Хатла и Маррат.

Провинция Идлиб

По данным Step News Agency, утром ВВС Сирии продолжили военные операции на юге провинции Идлиб. С самолета были нанесены точечные удары по боевикам у поселений Аль-Фатера, Аль-Хас и у городов Маарет аль-Харма, Маарет ан-Нуман и Кафр-Саджна.

Днем ВВС Сирии совершили еще несколько вылетов в окрестности городов Ум-Зейтун и Маарет ан-Нуман. В районе города Кафр-Набаль был нанесен удар по штаб-квартире боевиков, в ответ на нарушения перемирия в зоне деэскалации. Информация о потерях среди радикалов еще уточняется, как сообщает информагентство Step News Agency.

САА обстреляла укрепления боевиков у города Хан-Шейхун, в результате чего были уничтожены шесть автомобилей джихадистов, передает Syria Watan News. Из тяжелой артиллерии правительственными силами были также обстреляны укрытия боевиков у деревень Абидин и Касабия.

Агентство Halab Today TV сообщило, что в городе Маарет-Мисрин взорвался заминированный автомобиль, припаркованный у детского сада. В результате взрыва погиб один мирный житель. Ни одна группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Провинция Хама

Днем канал Syria Watan News сообщил, что сирийская армия с поддержкой ВКС РФ и ВВС Сирии заняла город Кафр Набуда. В ходе штурма САА потеряла танк и бронированную машину пехоты, боевики понесли обширные потери в живой силе. САА также захватила группу боевиков «Тахрир аш-Шам», не успевших скрыться во время штурма. «Тахрир аш-Шам» и «Фронт национального освобождения» отошли в районы города Аль-Латамина и Кафр-Зеты, где по ним ударили ВВС Сирии.

В ответ на неудачу в Кафр Набуде боевики обстреляли аэропорт Хамы. Все снаряды были перехвачены системами ПВО. Данное нападение было четвертым за эту неделю. Обстрел правительственных войск со стороны джихадистов спровоцировал пожар на полях у деревни Аль-Хаваш, сообщает Al Masdar News

В конце дня местный источник в сети Twitter akhbarjahadi сообщил, что САА обнаружила схрон боевиков у поселения Аль-Каркат. В тайнике находились противотанковые и артиллеристские снаряды, минометы и боеприпасы. У города Калаат аль-Мадик был найден туннель, служивший штабом боевиков. протяженность 50 метров и глубиной в 20. Как передал источник, внутри были вырыты комнаты, отдельные камеры и помещения для террористов, в которых помимо боеприпасов были найдены пыточные инструменты.

Провинция Хасака

В городе Тал Берак полк новобранцев SDF устроил забастовку. Около 300 ополченцев потребовали демобилизации, в ответ другое подразделение SDF окружило бунтующих и открыло огонь на поражение. В результате перестрелки обе стороны конфликта понесли потери, 30 новобранцев дезертировали, как передал местный источник новостей в Twitter Muhammad Alyounes. Ранее на востоке Евфрата курды провели мобилизацию населения в отряды и ввели налог в 6000 долларов за уклонение от воинской службы. Курды насильно вербовали мужчин в отряды в отдаленных деревнях, где жители не знают законов о мобилизации и не имеют достаточных средств, чтобы заплатить налог. В ходе рейдов курды забирали в отряды подростков 13-15 лет.

Ирак

Новостное агентство SANA News передало днем, что армией Ирака были задержаны шесть членов «спящей ячейки» «Исламского государства» в городе Мосул на севере провинции Найнава. Ранее в этом районе уже были обезврежены два джихадиста ИГИЛ1. Иракская армия проводит регулярные рейды по поиску и ликвидации «спящих ячеек», которые продолжают подпольную деятельность, несмотря на то, что Мосул был освобожден от боевиков в 2017 году, а в 2018 иракской армией было освобождено 99 процентов территорий страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)