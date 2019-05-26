Барабанщики установили мировой рекорд ко дню рождения Петербурга. ФАН-ТВ

Так громко свой день рождения Санкт-Петербург еще не праздновал. В преддверии 316-летия города состоялось шествие по Невскому проспекту. Тысяча триста барабанщиков из разных городов России вышли на улицы Северной столицы, чтобы поставить рекорд по самому массовому барабанному крещендо в мире.

Специально для фиксации рекорда из Лондона приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. Он отметил, что для участия в рекорде необходимо было соблюсти определенные требования: у каждого барабанщика свой собственный барабан, играть нужно именно барабанными палочками в одном бите с остальными, все барабанщики вступают по очереди, а первый не должен останавливаться.

«Все события, на которых я бываю, оригинальны и по-своему уникальны, например, сегодняшнее петербургское крещендо само по себе уникальное событие, и я наслаждался происходящим. Но, пожалуй, пока самое необычное, что мне доводилось видеть — это гонка верблюдов в Монголии. Я сердечно желаю Санкт-Петербургу всего самого наилучшего, я надеюсь, что город будет стоять здесь еще на протяжении веков и тысяч лет», — говорит Правин Патель, судья книги рекордов Гиннесса.

Последний подобный рекорд был поставлен совсем недавно, в марте 2019 года в Бразилии. Тогда он собрал 104 барабанщика. Для участия в празднике и установке рекорда в Петербург приехали более 80 оркестров со всей России.

«Было очень сложно всех их соединить в один день. Это очень трудно безумно, потому что и дорого, и неудобно, и логистика не такая, но мы сделали все возможное, и, слава Богу, свершилось, потому что мы готовы на еще большие свершения. Но главное, что мы решили рискнуть, позвонить в Гиннесс, и они совершенно позитивно откликнулись на нашу идею», — рассказывает Николай Лабутин, куратор по исполнению проекта всемирных рекордов Гиннесса.

В прошлом году барабанщики на Невском проспекте смогли установить рекорд России. В этот раз они побили и его, исполнив самое большое барабанное тутти России. Сотни зрителей на Невском проспекте восхищенно следили за происходящим.

«Мы очень долго собирались на этот праздник. Нам все нравится безумно, вообще супер, большое спасибо, администрации города, что сделали шикарный праздник для горожан и гостей нашего города», — делится впечатлениями Елена Смирнова, жительница Петербурга.

Вслед за барабанщиками на Невский проспект выбежали физкультурники, их сменили роллеры и скейтеры со своей фристайл-программой.