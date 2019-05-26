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ФАН-ТВ

Барабанщики установили мировой рекорд ко дню рождения Петербурга. ФАН-ТВ

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Так громко свой день рождения Санкт-Петербург еще не праздновал. В преддверии  316-летия города состоялось шествие по Невскому проспекту. Тысяча триста барабанщиков из разных городов России вышли на улицы Северной столицы, чтобы поставить рекорд по самому массовому барабанному крещендо в мире.

Специально для фиксации рекорда из Лондона приехал представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. Он отметил, что для участия в рекорде необходимо было соблюсти определенные требования: у каждого барабанщика свой собственный барабан, играть нужно именно барабанными палочками в одном бите с остальными, все барабанщики вступают по очереди, а первый не должен останавливаться.

«Все события, на которых я бываю, оригинальны и по-своему уникальны, например,  сегодняшнее петербургское крещендо само по себе уникальное событие, и я наслаждался происходящим. Но, пожалуй, пока самое необычное, что мне доводилось видеть — это гонка верблюдов в Монголии. Я сердечно желаю Санкт-Петербургу всего самого наилучшего, я надеюсь, что город будет стоять здесь еще на протяжении веков и тысяч лет», — говорит Правин Патель, судья книги рекордов Гиннесса.

Последний подобный рекорд был поставлен совсем недавно, в марте 2019 года в Бразилии. Тогда он собрал 104 барабанщика. Для участия в празднике и установке рекорда в Петербург приехали более 80 оркестров со всей России.

Барабанщики установили мировой рекорд ко дню рождения Петербурга. ФАН-ТВ

«Было очень сложно всех их соединить в один день. Это очень трудно безумно, потому что и дорого, и неудобно, и логистика не такая, но мы сделали все возможное, и, слава Богу, свершилось, потому что мы готовы на еще большие свершения. Но главное, что мы решили рискнуть, позвонить в Гиннесс, и они совершенно позитивно откликнулись на нашу идею», — рассказывает Николай Лабутин, куратор по исполнению проекта всемирных рекордов Гиннесса.

В прошлом году барабанщики на Невском проспекте смогли установить рекорд России. В этот раз они побили и его, исполнив самое большое барабанное тутти России. Сотни зрителей на Невском проспекте восхищенно следили за происходящим.

Барабанщики установили мировой рекорд ко дню рождения Петербурга. ФАН-ТВ

«Мы очень долго собирались на этот праздник. Нам все нравится безумно, вообще супер, большое спасибо, администрации города, что сделали шикарный праздник для горожан и гостей нашего города», — делится впечатлениями Елена Смирнова, жительница Петербурга.

Вслед за барабанщиками на Невский проспект выбежали физкультурники, их сменили роллеры и скейтеры со своей фристайл-программой.

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Автор: Елена Новицкая; Евгений Рудаков
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