Сирия, 26 мая 22.30: САА обнаружила штаб боевиков в Хаме, на сирийской границе задержан турецкий военный конвой. ВВС Сирии совершили серию успешных вылетов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет в Идлибе и Алеппо для ударов по расположениям джихадистов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили боеприпасы и военную технику «Тахрир аш-Шам», в Дейр-эз-Зоре проводят антитеррористические рейды.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: бросает боеприпасы и технику при отступлении, попыталась обстрелять аэропорт в Хаме.

ВС Турции: отправили конвой техники и подкрепления к КПП в Алеппо.

Провинция Алеппо

По данным Сирийской обсерватории по правам человека заявила, что турецкий военный конвой задержали на контрольно-пропускном пункте Баб Ас-Салама. Для урегулирования спора к КПП отправлена группа турецкой военной полиции, чтобы освободить турецких солдат и бронетехнику. Предположительно задержанный на КПП конвой должен был отправиться к границам «Большого Идлиба» как подкрепление для боевиков джихадистов и умеренной оппозиции.

ВВС Сирии совершили вылет в Алеппо. По расположениям вооруженной оппозиции в предместьях поселения Аль-Касабия были нанесены авиаудары, сообщает Twitter-канал Step News Agency. Информация о потерях среди джихадистов в живой силе или бронетехнике уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) начала серию рейдов с целью поиска и обезвреживания членов «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на восточном побережье Евфрата. Подразделение САА добралось до населенных пунктов Хатла и Маррат, как передает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Ранее сообщалось, что правительственные силы и союзное иранское ополчение Корпус Стражей Исламской революции стягивают силы в провинцию для рейдов в пустыне, в которой укрываются боевики.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжаю проводить антитеррористическую операцию в небе над Идлибом. Новостное агентство Baladi News сообщило, что в районе города Маарет ан-Нуман самолеты правительственной армии нанесли удары по укрепления джихадистов. Информация о потерях среди боевиков уточняется. Второй успешный вылет военно-воздушных сил был совершен в районе города Сфухан на юге провинции, передает Step News Agency.

Провинция Хама

После поражения в Кафр Набуде джихадистами был атакован аэропорт в Хаме. Боевики выпустили несколько ракет по направлению к аэропорту, но все они были перехвачены системами противовоздушной обороны, передает портал Al Masdar News. Это было четвертое за неделю нападение на аэропорт.

Местный источник в сети Twitter akhbarjahadi передает, что подразделение САА обнаружило схрон с боеприпасами боевиков у поселения Аль-Каркат. В тайнике, брошенном при отступлении, находились противотанковые и артиллеристские снаряды, минометы и боеприпасы. У города Калаат аль-Мадик был обнаружен туннель боевиков протяженность 50 метров и глубиной в 20. По данным источника, внутри туннеля были вырыты комнаты, в которых помимо боеприпасов, были обнаружены пыточные инструменты, отдельные камеры и помещения для террористов. По всей видимости, туннель служил штабом для боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)