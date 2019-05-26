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Происшествия

Два человека погибли при крушении частного самолета в Болгарии

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Два человека погибли при крушении частного самолета в Болгарии

София, 26 мая. Два человека погибли при крушении частного самолета недалеко от болгарского города Ихтиман.

Как передает информационный портал Novinite, сигнал об авиакатастрофе поступил в 11.30 по московскому времени. На место крушения в Софийской области незамедлительно выехали две машины скорой помощи. Они добрались до пункта назначения за 13 минут.

Мужчина, находившийся за штурвалом самолета, и занимавшая пассажирское кресло женщина погибли.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В районе авиакатастрофы работают пожарные, сотрудники правоохранительных органов и следователи. По мнению экспертов, причиной подобных авиакатастроф являются ошибки в технике пилотирования.

Отметим, каждый пилот небольшого самолета подобного типа должен пройти 30-часовой обучающий курс.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Novinite
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