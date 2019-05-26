Киев, 26 мая. Пешеходный стеклянный мост в центре Киева треснул спустя сутки после открытия. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

25 мая Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия пешеходного моста, который соединил парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов. Некоторые элементы моста выполнены из больших стеклянных панелей. Через эти панели можно увидеть автомобильную дорогу, которая проходит в нескольких десятках метров под мостом. 26 мая на двух стеклянных панелях были найдены трещины. После обнаружения трещин сотрудники полиции эвакуировали людей и оцепили мост.

Кличко выразил глубокое возмущение в связи с данным инцидентом, отметив, что в настоящее время полиция выясняет причины возникновения трещин. Он также добавил, что основная версия случившегося — акт вандализма.

«Просто так, учитывая толщину и характеристики стекла, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается — акт вандализма» — написал Кличко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года после запуска железнодорожного экспресса из Киева в аэропорт «Борисполь» произошла аналогичная ситуация. Новый поезд сломался уже на следующий день после запуска. Экспресс перестал заводиться, в результате чего некоторые пассажиры были вынуждены покинуть состав и пешком добираться до аэропорта.