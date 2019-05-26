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Плотник из Перу создал деревянный Volkswagen Beetle

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Плотник из Перу создал деревянный Volkswagen Beetle

Лима, 26 мая. Плотник из Перу сделал из дерева автомобиль Volkswagen Beetle в подарок на день рождения дочери.

Как сообщает Daily Mail, в 2017 году дочь Бьенвенидо Ортеги попросила отца сделать для нее полностью деревянный автомобиль — подарок на день рождения вместо дорогостоящей вечеринки. При этом машина должна была свои ходом добраться до Нью-Йорка.

Первый автомобиль был похож на старую модель Chevrolet. Ортега и планировал подарить эту машину дочери, но в Колумбии она сломалась. После чего мужчина решил попробовать свои силы во второй раз. Он нашел шасси, мотор от двух разных «Жуков», сделал кузов из хинного дерева и соорудил Volkswagen Beetle.

В настоящее время Бьенвенидо Ортеги находится на пути в Нью-Йорк. На деревянной машине он уже добрался до Флориды.

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Автор: Сергей Петров
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