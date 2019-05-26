Более 20 боевиков «Талибана» уничтожены в ходе спецоперации в Афганистане

Кабул, 26 мая. Спецподразделения Вооруженных сил Афганистана уничтожили около 20 боевиков террористического движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Об этом сообщает афганское информационное агентство Khaama Press.

По данным агентства, Вооруженные силы Афганистана провели операцию против боевиков движения «Талибан» в провинциях Пактика и Газни, которые расположены на юго-востоке исламской республики. В операции были задействованы силы специального назначения, а также Национальный воздушный корпус Афганистана. Афганская авиация нанесла удары по позициям боевиков «Талибана», после чего подразделения спецназа провели зачистку в местах дислокации террористов.

В результате операции были ликвидированы около 20 террористов, а также уничтожены склады с оружием и боеприпасами.

1 Организация запрещена на территории РФ.