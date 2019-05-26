Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

28 665
0 Оставить комментарий

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

Берлин, 26 мая. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в немецком городе Хальберштадт, сообщили в местной полиции.

ЧП произошло минувшей ночью на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 650 человек в радиусе 300 метров.

По информации издания Bild, взрыв произошел в частном жилом доме. Пострадал 43-летний гражданин Болгарии — владелец здания. Пожарные сообщили, что в доме было достаточно большое количество химикатов.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров