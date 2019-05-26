Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Германии

Берлин, 26 мая. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в немецком городе Хальберштадт, сообщили в местной полиции.

ЧП произошло минувшей ночью на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали 650 человек в радиусе 300 метров.

По информации издания Bild, взрыв произошел в частном жилом доме. Пострадал 43-летний гражданин Болгарии — владелец здания. Пожарные сообщили, что в доме было достаточно большое количество химикатов.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.