В Подмосковье открылся 82-й сезон Московской детской железной дороги. ФАН-ТВ

В подмосковном поселке Кратово торжественно открыли 82-й сезон начала пассажирского движения по Московской детской железной дороге (МДЖД). Отличие от «большой» железной дороги в размере пассажирских составов, ширине колеи, а обслуживают инфраструктуру и водят поезда — дети. Здесь все по-настоящему.

В линейке, посвященной торжественному открытию, участвовали как старшие товарищи, уже прошедшие уникальную школу и работающие сегодня на Московской железной дороге, так и первокурсники.

«Зимой будет теория, будем изучать следующие профессии, а летом мы практикой занимаемся. Сейчас я проводник, должен заполнять бланк учета пассажиров», — говорит Илья Севостьянов, ученик второго курса МДЖД.

«У нас в школу пришел преподаватель, дал бумаги, сказал, что можно пойти записаться на обучение в дальнейшем. Он доволен, и на будущее профессия нужная. Он, по-моему, сюда лучше ходит, чем в школу», — делится мама Наталья Севостьянова.

В конце мая МДЖД будет работать как настоящая магистраль, она пользуется популярностью у местных жителей и гостей, по ней совершают туристические поездки или используют в качестве способа передвижения по поселку.