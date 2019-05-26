Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

В Подмосковье открылся 82-й сезон Московской детской железной дороги. ФАН-ТВ

1 209
0 Оставить комментарий

В подмосковном поселке Кратово торжественно открыли 82-й сезон начала пассажирского движения по Московской детской железной дороге (МДЖД).  Отличие от «большой» железной дороги в размере пассажирских составов, ширине колеи, а обслуживают инфраструктуру и водят поезда — дети. Здесь все по-настоящему.

В линейке, посвященной торжественному открытию, участвовали как старшие товарищи, уже прошедшие уникальную школу и работающие сегодня на Московской железной дороге, так и первокурсники.

«Зимой будет теория, будем изучать следующие профессии, а летом мы практикой занимаемся. Сейчас я проводник, должен заполнять бланк учета пассажиров», — говорит Илья Севостьянов, ученик второго курса МДЖД.

В Подмосковье открылся 82-й сезон Московской детской железной дороги. ФАН-ТВ

«У нас в школу пришел преподаватель, дал бумаги, сказал, что можно пойти записаться на обучение в дальнейшем. Он доволен, и на будущее профессия нужная. Он, по-моему, сюда лучше ходит, чем в школу», — делится мама Наталья Севостьянова.

В конце мая МДЖД будет работать как настоящая магистраль, она пользуется популярностью у местных жителей и гостей, по ней совершают туристические поездки или используют в качестве способа передвижения по поселку.

«Мы могли работать здесь по две смены. Первую смену бегаем в Кратово, купим 100 грамм пряников, пообедаем и во вторую смену. Много построили новых зданий, новое депо, заменили локомотивы. Независимо от того, какую они профессию выберут — все равно будут достойные, честные, порядочные люди. Чувство локтя. Сама обстановка здесь мобилизует», — рассказывает Николай Евсеев, почетный железнодорожник, выпускник школы МДЖД.

В Подмосковье открылся 82-й сезон Московской детской железной дороги. ФАН-ТВ

infox - new
Автор: Дарья Шмелева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров