Варшава, 26 мая. Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел на трассе под Краковом в Польше. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел на трассе между польскими городами Краков и Катовице. По предварительным данным, во время движения автобуса возникло возгорание в моторном отсеке, которое быстро охватило весь салон. В момент пожара в автобусе находились 70 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

При этом температура в эпицентре пожара была настолько высокой, что огонь выжег огромную дыру в дорожном покрытии. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции, которым предстоит установить причины происшествия.