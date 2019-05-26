Стал известен восьмой кандидат на пост премьера Великобритании

Лондон, 26 мая. Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув намерен побороться за пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра Великобритании.

«Я могу подтвердить, что я выставлю свою кандидатуру на должность премьер-министра этой страны», — заявил Гоув в комментарии журналистам телеканала Sky News.

Министр выразил готовность объединить Консервативную партию, провести Brexit и «вести великую страну вперед». Гоув добавил, что у него есть ряд конструктивных идей по поводу того, как можно объединить страну.

О своей готовности побороться за пост премьер-министра Великобритании заявили семь политиков: бывший министр иностранных дел Королевства Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о своей отставке с 7 июня. Мэй была вынуждена сделать заявление об отставке под давлением однопартийцев и членов правительства, которых не удовлетворил новый вариант соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза. В конце своего выступления премьер не смогла сдержать эмоции. Мэй расплакалась, объявляя об уходе в отставку.