Перевозку детей в ночное время запретят в РФ с 1 июля

Москва, 26 мая. Перевозку детей на автобусах в ночное время суток запретят на территории РФ с 1 июля. Перевозить детей можно будет только с 06.00 до 23.00.

С 1 июля в силу вступает закон об обязательном лицензировании автобусных перевозок. Помимо того, что перевозка детей в ночное время будет запрещена, водителей автобусов обяжут проходить медицинский осмотр перед рейсом.

Кроме того, все автобусы, осуществляющие перевозку детей, должны быть оборудованы спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Также каждый автобус должен пройти лицензирование. Штраф за отсутствие лицензии составляет от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, сообщила председатель комиссии общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в пресс-центре «Парламентской газеты».

Стоит отметить, что с 2020 года в силу вступает еще одно правило: перевозку детей нельзя осуществлять на транспорте, срок эксплуатации которого превышает 10 лет. Как отметил зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, чаще всего ДТП происходят с автобусами, которые под видом заказных перевозок осуществляли регулярные. Также эксперт предложил улучшить инфраструктуру для автобусов, перевозящих детей. Он отметил, что в настоящий момент заказные автобусы не могут ездить по выделенной полосе и останавливаться у музеев.

Ранее стало известно, что ГИБДД создаст цифровую платформу с данными о злостных нарушителях ПДД. ГИБДД прорабатывает вопрос о введении запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для тех, кого ранее лишали водительских прав.