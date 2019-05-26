Американские СМИ рассказали о страхе Вашингтона проиграть РФ в ядерной энергетике

Москва, 26 мая. Американские СМИ заявили, что Соединенные Штаты боятся проиграть России в борьбе за лидерство на мировом рынке ядерной энергии.

Информационное агентство CNBC подготовило специальный репортаж о попытках Вашингтона догнать РФ в ядерной энергетике. Американские журналисты подчеркнули, что атомные электростанции в Соединенных Штатах теряют свою привлекательность. Им на смену приходит более дешевый природный газ. Однако США не готовы терять свои позиции на мировом рынке ядерной энергии.

Авторы репортажа побеседовали на эту тему с сенаторами от штатов Айдахо и Род-Айленд Майком Крэпо и Шелдоном Уайтхаусом. По их словам, в настоящее время имеет место быть серьезная конкуренция в ядерной энергетике ввиду нарастающего лидерства России.

По мнению политиков, если у Соединенных Штатов не получится восстановить мировое лидерство в этом секторе, то другие страны займут это место. Сенаторы также заметили, что к настоящему моменту «на Россию и Китай приходится более 60% новых строящихся атомных станций по всему миру».

Отметим, в 2018 году на ядерную энергетику приходилось 19,3% всей выработки электроэнергии в Соединенных Штатах, на уголь — 27,4%, а на природный газ — 35,1%. Эксперты считают, что Вашингтону навряд ли удастся повторить этот результат в текущем году.