Сирия новости 27 мая 07.00: САА и иранские силы готовятся к наступлению в Алеппо, ИГ атаковало САА под Пальмирой

Сирия, 27 мая. Скопление сирийских и иранских сил замечено на юге Алеппо, военные САА попали в засаду ИГ1 под Пальмирой, в Ираке казнили трех французских боевиков ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): перебрасывает силы на юг Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взорвало мирных жителей в Киркуке, атаковало конвой САА в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли мирных жителей в Скальбии, обстреляли САА в Кафр-Набуде, потеряли одного из главарей при взрыве в Идлибе.

Курды: арестовали молодых людей в Хасаке по подозрению в связях с ССА, начали процедуру репатриации беженцев из «Аль-Хола».

Международная коалиция: проводит разведывательный полет у побережья Сирии.

Ирак: вынес смертный приговор трем французским боевикам ИГ.

Провинция Латакия

Разведывательный самолет ВМС США Poseidon совершает полет в районе средиземноморского побережья Ливана и Сирии, сообщает источник в Twitter (@5472_nde). Он вылетел с авиабазы «Сигонелла», расположенной на острове Сицилия.

Провинция Алеппо

Источник в Twitter (@leithfadel) сообщает о том, что значительное количество сирийских, иранских и проиранских формирований замечено на юге провинции Алеппо, в районе населенного пункта Аль-Хадер. Предположительно, САА и иранские союзники намерены в ближайшее время открыть второй фронт против террористов в идлибской зоне деэскалации. Первой целью, предположительно, могут стать позиции террористов в районе Аль-Эйса. Также сообщается о скоплении иранских сил в районе населенных пунктов Захра и Нубль на севере Алеппо.

Провинция Хомс

Боевики из группировки «Исламское государство» устроили засаду на военнослужащих САА в пустыне провинции Хомс. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, нападение произошло неподалеку от станции перекачки нефти Т-3 в районе Пальмиры. В результате несколько военнослужащих САА были убиты, их число не называется. Террористы после нападения успешно сумели отступить в неизвестном направлении.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пожар охватил сельскохозяйственные угодья в районе населенного пункта Гариба в провинции Дейр эз-Зор. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), возгорание удалось локализовать, однако был нанесен значительный материальный ущерб. Местные жители предполагают, что многочисленные пожары на полях могут быть результатом диверсионной деятельности «спящих ячеек» террористов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Один из главарей «Хайят Тахрир аш-Шам» погиб в результате взрыва в городе Маарет Мисрин в Идлибе, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Кроме боевика узбекского происхождения во взорванном автомобили находились его жена и ребенок (возможно, чужой).

Провинция Ракка

Два взрыва прогремели в провинции Ракка. Один взрыв был нацелен на курдский патруль в городе Джезра, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan). Трое бойцов YPG погибли, еще двое были ранены. Другой взрыв произошел в Ракке неподалеку от курдского штаба в районе госпиталя Мешадани. Сообщается о шести погибших бойцах курдских сил.

Между тем сотрудники гражданского совета Ракки потушили горящее поле в районе города Ат-Табка. Урожай был потерян. Как сообщает источник в Twitter (@NotWoofers), в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор очень много пожаров на полях, курдские администрации не справляются с их тушением, поскольку не имеют необходимого оборудования.

Провинция Хама

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок под началом запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1) нанесли ракетный удар по христианскому городу Скальбия на севере Хамы, сообщает новостной источник в Twitter (@SanaAjel).

Кроме того, террористы обстреливают из танковых орудий и крупнокалиберных пулеметов позиции Сирийской арабской армии в городе Кафр-Набуда, который сегодня был повторно освобожден САА, сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq).

Провинция Хасака

Турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает, что боевики курдских сил самообороны YPG арестовали около 200 молодых мужчин в провинции Хасака по обвинению в связях со «Свободной сирийской армией» (вероятно, подразумеваются протурецкие формирования ССА).

Между тем в лагере беженцев «Аль-Хол», где находится значительное количество жен и детей террористов «Исламского государства», началась первая процедура репатриации. Как сообщает Hawar News, в лагере были открыты три офиса регистрации, куда могут обратиться беженцы, которые хотят вернуться домой. Пока что репатриация проводится только в отношении жителей городов Ракка и Ат-Табка.

Отметим, ранее поступали сообщения о том, что бывшие боевики ИГ вместе с женами и детьми открыто проживают в Ракке, заняв целый квартал города. Местные жители относятся к ним со страхом и недоверием, подозревают, что бывшие террористы купили себе свободу у курдских властей.

Ирак

В результате мощного взрыва в иракской провинции Киркук погибли пять и получили ранения десять человек. Как сообщает информационное агентство RIA TAZA, взрыв произошел в городе Хавиджа, в районе Аль-Аббаси. Его целью стали местные фермеры и сотрудники пожарной охраны — взрыв произошел во время тушения пожара на полях. Местные жители винят террористов «Исламского государства» в теракте, однако на данный момент ИГ не взяло на себя ответственность за происшествие.

Суд в Ираке в воскресенье приговорил к смертной казни путем повешения трех боевиков «Исламского государства» из Франции. Как сообщает Agence France-Presse, боевики Кевин Гоно, Леонард Лопез и Салим Макшу были взяты в плен курдскими силами SDF в Сирии и переданы Ираку в феврале.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)