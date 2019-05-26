Сборная России стала бронзовым призером на чемпионате мира по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче за бронзу на чемпионате мира по хоккею в Братиславе. Матч завершился победой российской сборной со счетом 3:2.

Сборная России открыла счет в матче на 13-ой минуте первого периода. Российский нападающий Михаил Григоренко отправил шайбу в ворота соперника, подправив дальний бросок Михаила Сергачева.

Однако команда Чехии быстро восстановилась и сравняла счет. Чешская сборная воспользовалась ошибкой российских хоккеистов при смене, в результате чего нападающий Михал Ржепик оказался один на один с вратарем и совершил точный бросок.

В конце первого периода сборная Чехии увеличила счет, отправив вторую шайбу в ворота российской команды. Чешская команда выиграла вбрасывание, после чего нападающий Доминик Кубалик Кубалик сделал длинный бросок, в результате которого шайба поразила российские ворота.

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В начале второго периода сборная России сравняла счет. Российские хоккеисты выиграли вбрасывание, в результате чего шайба оказалась у Артема Анисимова, который точным броском отправил ее в ворота чешской команды.

???? Krievijas izlase otrā perioda sākumā izlīdzina rezultātu un #RUSCZE mačā par bronzas medaļām visi aizraujošākie notikumi vēl priekšā! Seko spēlei 360TV tiešraidē! #hokejs2019 pic.twitter.com/ElGH5Bitim — Helio aizrauj! (@Helio_aizrauj) 26 мая 2019 г.

Основное время завершилось со счетом 2:2, после чего был назначен овертайм. Однако после окончания дополнительного времени счет остался прежним, поэтому была назначена серия буллитов. В ходе серии буллитов российская сборная забила три шайбы в ворота команды Чехии, одержав победу в матче.