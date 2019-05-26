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Названы главы компаний в США с самой большой зарплатой

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Названы главы компаний в США с самой большой зарплатой

Вашингтон, 26 мая. Американский предприниматель Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США. Зарплата Маска на посту главы Tesla увеличилась за год в 45 раз.

Как сообщает The New York Times, в прошлом году глава Tesla получил почти 2,3 млрд долларов. За год вознаграждение увеличилось на 4 575 310%. При этом официальная зарплата Маска составляет 55 тысяч долларов, остальная сумма — опционы на акции Tesla.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых глав компаний занимает президент Discovery Inc. Дэвид Заслав. Его доход составляет 129 млн долларов в год. Третье место занял главный исполнительный директор Palo Alto Networks Найкш Арора, его заработок в год составляет 125 млн долларов.

Кроме того, в десятку самых высокооплачиваемых руководителей вошли главы Oracle, T-Mobile US, The Walt Disney, Estée Lauder, PTC, J2 Global. Основатель Facebook Марк Цукерберг по итогам прошлого года в рейтинг не попал.  Его зарплата составляет 23 млн долларов. Издание отмечает, что среди обычных сотрудников больше всего получают те, кто работает в сфере биотехнологических и биофармацевтических технологий или специализируются на кибербезопасности.

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Автор: Сергей Петров
Источник: The New York Times
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