«Зенит» разгромил «Енисей» в заключительном туре РПЛ

Санкт-Петербург, 26 мая. Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче против красноярского «Енисея» в 30-м, заключительном туре чемпионата России по футболу.

Встреча «Зенита» и «Енисея» состоялась в воскресенье на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. В составе сине-бело-голубых отличились Сердар Азмун, который забил пенальти на 26-й минуте встречи, Себастьян Дриусси, оформивший дубль на 57-й и 71-й минутах игры, и Александр Ерохин — на 60-й минуте. Единственный мяч в ворота «Зенита» отправил Дмитрий Торбинский на 84-й минуте игры.

«Зенит» досрочно завоевал победу в чемпионате России в начале мая. К концу сезона в активе петербургской команды оказались 64 очка. «Енисей» завершил сезон на последнем месте турнирной таблицы РПЛ с 20 очками.

Накануне «Зенит» отметил 94-летие. В воскресенье в Петербурге состоялся чемпионский парад, участие в котором приняли болельщики «Зенита».