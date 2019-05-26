Сын Бекхэма подрался с подругой в Каннах

Канны, 26 мая. Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его возлюбленная устроили потасовку в Каннах.

Словесный конфликт между молодыми людьми перерос в драку, их пришлось разнимать охранникам. Известно, что влюбленная пара приехала в Канны на несколько дней, однако успела серьезно поругаться.

Знакомые 22-летней Ханы Кросс и 20-летнего Бруклина Бекхэма заметили, что молодые люди выпили и начали оскорблять друг друга. Инцидент произошел в отеле с видом на набережную Круазетт, однако точная причина конфликта неизвестна.

По данным источника The Sun, всему виной известность и популярность сына Бекхэма.

Ранее сообщалось, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм полгода не сможет управлять автомобилем. В ноябре 2018 года в Лондоне на улице Грейт-Портленд-стрит он использовал мобильный телефон во время вождения и превысил скорость. Суд Великобритании признал его виновным и запретил управлять автомобилем в течение шести месяцев.

Напомним, Бекхэм представлен к специальной награде от президента УЕФА за вклад в развитие футбола. По словам Александера Чеферина, награда свидетельствует не только о выдающихся достижениях и профессиональном мастерстве футболиста, но и о личных качествах, которые должны служить примером другим.