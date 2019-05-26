Дочь Алсу отреагировала на повторный финал шоу «Голос. Дети»

Москва, 26 мая. Дочь Алсу Микелла Абрамова отреагировала на повторный финал шестого сезона шоу «Голос. Дети», победителями которого стали все финалисты. Она поблагодарила поклонников, организаторов и других участников шоу.

Комментарий Микеллы Абрамовой появился на ее странице в Instagram. Юная исполнительница выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в конкурсе, а также Первому каналу, наставникам и организаторам конкурса.

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого супер-проекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни!» — написала юная певица.

Абрамова добавила, что главной наградой для нее стали новые друзья. Кроме того, девочка поздравила с победой всех, кто принимал участие в повторном финале.

Финал шестого сезона шоу «Голос. Дети» сопровождался скандалом. Победу в конкурсе одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители заподозрили, что голоса были сфальсифицированы, многие отмечали, что победы был достоин Ержан Максим, занявший второе место.

Первый канал провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в пользу Абрамовой с трехсот телефонных номеров было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Было принято решение отменить итоги финала и провести его повторно в ходе специального выпуска шоу. Победителями шестого сезона были признаны все финалисты конкурса, однако дочь Алсу отказалась прийти на финал.

Ранее известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности помочь дочери Алсу Микелле Абрамовой на музыкальном поприще, если соответствующая просьба поступит от ее родителей.