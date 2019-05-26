Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт на Украине. События дня. ФАН-ТВ

Европейский выбор Европа стоит перед важным определяющим выбором. Электорат из стран ЕС, а это более 400 млн человек, голосуют за депутатов и политику Европарламента на ближайшие пять лет. Сегодня пристальное внимание, конечно, приковано к Италии, Франции и Германии, как раз они обладают большинством мандатов. Еще один гигант — Британия — участвует, можно сказать, вынужденно, так как явно затянутый Brexit, который, кстати, довел до отставки премьер-министра Терезу Мэй, отложен аж до 31 октября. Несмотря на то, что отдельные страны, в том числе и Британия, проголосовали еще с 23 мая, большинство — 21 из 28 делают это сегодня. Все выборы, кстати, проходят по местному законодательству и особым правилам. Например, в Греции, Люксембурге и ряде других государств за неявку даже предусмотрен штраф. Избиратели Бельгии и вовсе получили сегодня три бюллетеня: по европейским депутатам, федеральному парламенту и отдельным регионам. А в Литве параллельно с европарламентскими проходят выборы президентские. Общеевропейское голосование идет по партийным спискам, и фаворит гонки, как обычно, — блок Европейской народной партии, многолетний лидер парламента, включающий в себя партии из разных стран. Согласно прогнозам, его позиции все же пошатнутся на несколько десятков мест, но в то же время усилятся позиции евроскептиков, которые стремятся к максимально возможному суверенитету стран. А это может весьма серьезно ударить по позициям так называемой «единой Европы». В любом случае до конца голосования еще есть время: последние участки закроются в Италии в 23 часа по местному времени, а первые результаты станут известны уже к концу дня.

Пакт о ненападении Иран тем временем всерьез озадачен проблемами Ближнего Востока. Настолько, что глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф внезапно предложил странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Но эта предосторожность вполне объяснима, ведь и без того тяжелая обстановка в регионе ухудшилась на фоне, мягко говоря, не лучших отношений Тегерана и Вашингтона. Но, если ранее американцы ввели полный запрет на импорт иранской нефти (и даже грозили санкциями другим странам за этот самый импорт), то теперь решили всерьез нарастить и «военные мускулы». США отправили еще 1,5 тыс. военных на Ближний Восток. Конечно, Пентагон назвал это защитой от иранской угрозы, правда, о какой именно защите и какой угрозе идет речь, он не уточнил. Более того президент страны Дональд Трамп еще и вооружил своих союзников: Иорданию, ОАЭ и Саудовскую Аравию, одобрив оружейную сделку на сумму более $8 млрд. Причем в который раз Трамп обошелся без мнения Конгресса, который явно остался недоволен действиями президента. Что же касается Ирана, он выразил готовность бороться с любой агрессией США, как с экономической, так и с военной. Последняя, надо думать, вскоре даст о себе знать.