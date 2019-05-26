Сирия новости 26 мая 19.30: САА захватила группу боевиков в Хаме, новобранцы дезертируют из отрядов SDF

Сирия 26 мая. САА и союзные силы захватили группу боевиков в Кафр Набуде и уничтожили шесть автомобилей радикалов. Российские военные доставили в пострадавшие районы Алеппо гуманитарную помощь. В Хасаке 300 военнослужащих-новобранцев потребовали демобилизации, курды подавили бунт с применением оружия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: совершили еще один успешный боевой вылет в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: захватили группу боевиков «Тахрир аш-Шам» в Кафр Набуде и обстреливают позиции радикалов в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступила из Кафр Набуды и занимает позиции в соседних городах, потеряла конвой военной техники в Хаме.

Курды: в Хасаке подавили бунт новобранцев, в ходе чего пострадали ополченцы с обеих сторон и 30 человек дезертировали, отпустили 85 заключенных, задержанных по подозрению в пособничестве ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

ТАСС сообщает, что в административный центр провинции Алеппо российскими военнослужащими была доставлена гуманитарная помощь. Как сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Кулик, несколько сотен продовольственных пайков с продуктами и медикаментами были распределены среди населения одного из районов города.

В настоящее время сирийское правительство ведет восстановительные работы в освобожденных от боевиков городах. Предстоит восстановить район за районом, отремонтировать школы и больницы. С каждым месяцем в Алеппо возвращается все больше жителей. Россия оказывает помощь Сирии в восстановлении жилых кварталов и инфраструктур.

Провинция Дейр эз-Зор

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) были вынуждены выпустить из тюрем 85 человек, задержанных ранее по подозрению в содействии «Исламскому государству»1, сообщает Новостное агентство Baladi News. Курды освободили арестованных сирийцев после требования родоплеменного совета глав со всей провинции освободить граждан. Курды пошли на это, чтобы не портить окончательно отношения с коренным арабским населением провинции. Ранее в Дейр-эз-Зоре уже проходили митинги и забастовки. Наиболее крупный митинг был организован сирийцами в городе Шхиль, где демонстранты жгли покрышки и перекрыли дороги, протестуя против курдского произвола и топливного кризиса, возникшего по причине контрабанды нефти из провинции курдскими отрядами и армией США.

Провинция Идлиб

Продолжается операции военно-воздушных сил Сирии на юге провинции. Днем с самолета были нанесены точечные удары по расположениям террористов у города Хубейт и Кафр-Саджна, как сообщает агентство Baladi News.

Второй вылет ВВС Сирии совершен в окрестности городов Ум-Зейтун и Маарет ан-Нуман, с воздуха были атакованы склады боеприпасов и укрепления джихадистов. В районе города Кафр-Набаль воздушные силы Сирии нанесли удар по штаб-квартире боевиков, в ответ на нарушения перемирия в зоне деэскалации. Информация о потерях среди радикалов еще уточняется, как сообщает информагентство Step News Agency.

У города Хан-Шейхун Сирийская арабская армия (САА) сумела уничтожить шесть автомобилей джихадистов, передает Syria Watan News. Из тяжелой артиллерии правительственными силами были также обстреляны укрытия боевиков у деревень Абидин и Касабия.

Провинция Хама

По данным Syria Watan News, сирийская армия и союзные силы при освобождении города Кафр Набуда захватили боевиков группировки «Тахрир аш-Шам», не успевших скрыться во время штурма. В плен взята группа боевиков, скрывавшаяся в одном из районов. По данным источника в сети Еwitter Syrian Reportes, один джихадист «Тахрир аш-Шам» был найден в канализации, через которую планировал сбежать из Кафр Набуды.

Боевики «Тахрир аш-Шам» и «Фронта национального освобождения» спешно сооружают укрытия у городов Аль-Латамина и Кафр-Зета, САА стягивает к ним силы и военную технику для атаки.

Обстрел правительственных войск со стороны джихадистов спровоцировал пожар на полях у деревни Аль-Хаваш, сообщает Step News Agency.

Провинция Хасака

В Хасаке в городе Тал Берак полк SDF, состоящий из новобранцев, устроил забастовку. Около 300 ополченцев потребовали демобилизации. Подразделение SDF окружили бунтующих и открыли огонь на поражение. В результате перестрелки понесли потери обе стороны конфликта. 30 новобранцев бежали в неизвестном направлении, сообщает местный источник новостей в Twitter Muhammad Alyounes. Ранее в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре курды провели рейды с целью мобилизации населения в отряды, а также ввели налог в 6000 долларов, для тех, кто хочет откупиться от воинской обязанности. В результате курды насильно вербовали мужчин в отряды в отдаленных от крупных городов деревнях, где у жителей нет возможности заплатить налог и где население даже не знает законов о мобилизации. В ходе рейдов курды мобилизировали в отряды даже подростков, едва достигших 13-15 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)