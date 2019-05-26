Главные новости 26 мая

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий воскресенья, 26 мая.

Максакова сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным. Максакова сделала сенсационное признание об убийстве Вороненкова.

Пожар произошел на рыболовном траулере «Остров Сахалин» в порту населенного пункта Преображение в Приморье. Рыболовецкий траулер загорелся в Приморском крае.

Киевские эксперты обсудили перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе при новом президенте Украины. В Киеве заявили, что Зеленский готов к переговорам по Донбассу.

Экс-супруга Тимати Алена Шишкова подтвердила слухи о беременности новой избранницы рэп-исполнителя Анастасии Решетовой. Друзья Тимати передадут коляску беременной Решетовой от Виктории Лопыревой.

Владимир Зеленский пообещал сделать Украину «базой для дальнейшего покорения мира» для украинских «гениев». Зеленский назвал российского авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем».

Украинский волонтер раскрыла данные задержанных на этой неделе в ДНР военнослужащих ВСУ. Среди задержанных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат.

Экс-заместитель главы Банка РФ Сергей Алексашенко считает, что властям Украины не стоит сильно рассчитывать на помощь Запада. Эксперт объяснил, почему Украине придется решать проблемы с Донбассом без помощи Запад.а

Станислав Садальский заявил, что Константин Эрнст придумал отличный выход из ситуации с голосованием на шоу «Голос. Дети». Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети».

Журналисты НТВ опубликовали новое расследование о тайных финансовых махинациях Алексея Навального. Муж юриста ФБК Любови Соболь оказался ключевым посредником между Навальным и Ходорковским.

Зенитно-ракетный комплекс нового поколения С-500 является самой мощной в мире системой ПВО, которая когда-либо существовала. Китайские СМИ оценили экспортный потенциал новейшего ЗРК С-500.