Американский финансист оценил план отказа России от доллара

Москва, 26 мая. Американский финансист Питер Шифф прокомментировал план России снизить зависимость финансовой системы страны от доллара США. Материал опубликовала англоязычная редакция RT, его перевод предоставило издание «ПолитРоссия».

По словам эксперта, доллар США теряет свои позиции в золотовалютных резервах РФ. В настоящее время объем американской национальной валюты составляет 22%, а раньше показатель держался на отметке 46%. На месте доллара сейчас находится золото, доля в резервах которого выросла до 19% за последние десять лет.

Шифф подчеркнул, что роль американского доллара в качестве главной резервной валюты, возможно, в ближайшее время будет поставлена ​​под сомнение.

«Я думаю, что ставка русских на золото обусловлена пониманием, что на мир надвигается масштабный долларовый кризис. После того, как США вывели мировую экономику из золотого стандарта, финансовая система была переведена на долларовый стандарт», — заметил эксперт.

По его мнению, вера в надежность американской валюты постепенно угасает, и долларовый кризис неизбежен. Финансист заметил, что когда он начнется, единственным жизнеспособным финансовым инструментом будут обеспеченные золотом реальные деньги.

Собеседник издания сообщил, что Вашингтон использует национальную валюту в качестве глобального оружия, а это не нравится ни одной стране, в том числе и России, которая уже заявила о плане отказа от доллара.

Напомним, ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил план по постепенной дедолларизации российской экономики. Он предполагает ускоренный переход на другие валюты в международной торговле, перевод крупнейших российских компаний под юрисдикцию РФ, создание депозитария для размещения еврооблигаций и регламентацию правил работы фондового рынка.

План Костина уже поддержал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.