Критик Соседов отправил Киркорова к психиатру

Москва, 26 мая. Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на конфликт Филиппа Киркорова и продюсера Иосифа Пригожина, разгоревшийся из-за клипа «Ибица». Поведение и реплики Киркорова навели его на мысль, что артист имеет проблемы с психическим здоровьем и посоветовал ему обратиться к психиатру.

Напомним, возмущение Пригожина вызвал эпизод, где Николая Баскова обливают в биотуалете фекалиями. Киркоров прокомментировал претензии Пригожина в эфире шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». По мнению певца, Пригожин просто ему завидует и «первым бы облил свою Валерию [фекалиями]», если бы раньше до этого додумался. Однако продюсер заявил, что на такое никогда бы не пошел, потому что «слишком любит и уважает свою женщину».

Этот диалог поразил Соседова. По мнению критика, поведение Киркорова говорит о том, что у него явно проблемы психического характера.

«Это размышления тяжело больного человека, его нужно отправить к врачу», — заявил он в интервью агентству «URA.RU».

Клип «Ибица» Соседов счел «позорным, совершенно аморальным, недостойным звания народных артистов».

«Надо быть полным идиотом, чтобы гордиться им. Глотать [фекалии], и гордиться этим? Это до какой степени извращенности надо дойти», — поразился он.

Более того, Соседов добавил, что не смог досмотреть клип.