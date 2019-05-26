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Сборная России сравняла счет в матче с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

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Сборная России сравняла счет в матче с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная России сравняла счет в матче с Чехией за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Российская команда открыла счет на 13-ой минуте матча. Автором гола стал центральный нападающий сборной России Михаил Григоренко.

Однако уже через несколько секунд шайба оказалась в воротах сборной России. Чешский нападающий Михал Ржепик воспользовался ошибкой россиян при смене, вышел один на один с вратарем и сделал точный бросок, сравняв счет в матче.

На 19-ой минуте чешский нападающий Доминик Кубалик вывел свою команду вперед, забив второй гол в ворота российской сборной.

В начале второго периода сборная России сравняла счет в матче. Автором гола стал Артем Анисимов.

 

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Автор: Артем Никулин
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