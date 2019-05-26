Сборная России сравняла счет в матче с Чехией за бронзу ЧМ по хоккею

Братислава, 26 мая. Сборная России сравняла счет в матче с Чехией за третье место на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Российская команда открыла счет на 13-ой минуте матча. Автором гола стал центральный нападающий сборной России Михаил Григоренко.

Однако уже через несколько секунд шайба оказалась в воротах сборной России. Чешский нападающий Михал Ржепик воспользовался ошибкой россиян при смене, вышел один на один с вратарем и сделал точный бросок, сравняв счет в матче.

На 19-ой минуте чешский нападающий Доминик Кубалик вывел свою команду вперед, забив второй гол в ворота российской сборной.

???? Pēc pirmās trešdaļas #hokejs2019 bronzas medaļu mačā #RUSCZE rezultāts 2:1 Čehijas labā! Noskaties, kā čehi izvirzījās vadībā un skaties spēli 360TV tiešraidē - ekskluzīvi tikai pie mums! pic.twitter.com/kL6X8BAXxA — Helio aizrauj! (@Helio_aizrauj) 26 мая 2019 г.

В начале второго периода сборная России сравняла счет в матче. Автором гола стал Артем Анисимов.