Зеленскому надо понять причины гражданской войны на Украине. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Владимир Зеленский заявил, что хочет остановить войну в Донбассе. Однако какими силами и средствами новый народный избранник Украины планирует это сделать, он не озвучил. Для начала необходимо разобраться в первопричинах, убежден писатель, общественный деятель, постоянный обозреватель ФАН Николай Стариков. А вот с пониманием (того, что именно происходит на востоке Украины и где находится корень проблемы) у нынешней власти, как и у предыдущего руководства страны проблемы. В новом выпуске блога «Точка зрения» Николай Стариков раскладывает этот вопрос «по полочкам».

Владимир Зеленский заявил, что хочет остановить войну в Донбассе. Сможет ли?

Новая украинская власть делает громкие заявления о своем горячем желании остановить войну и кровопролитие в Донбассе. Желание похвальное, слова в правильном направлении. Вот только, если не разобраться в причинах, если не понять, откуда растут корни этого явления, устранить его практически невозможно. Вот и давайте попробуем понять, а может быть, и помочь нынешней украинской власти осознать, что на самом деле происходит на территории украинского государства. А происходит там гражданская война. С этим тезисом в течение пяти лет большинство украинских политиков и пропагандистов не собиралось соглашаться. Давайте зададимся вопросом: что такое гражданская война? Казалось бы, ответ на поверхности — это военный конфликт между гражданами одного государства. Но для понимания того, что происходит на Украине, мы должны несколько расширить это понятие.

Страну можно условно разделить на две части: западная (так называемые западенцы) и восточная. Начиная с монгольского нашествия, западная Украина последовательно двигалась в сторону западной Европы. В результате династических браков эта территория оказалась сначала в составе Польши, Литовского княжества, Речи Посполитой, а затем в составе Австро-Венгрии. Это привело к тому, что славяне из западных областей Украины веками находились в иной культуре и при этом агрессивно сохраняли национальную самобытность. Иначе бы они просто растворились среди других народов. Западенцу понятна и отчасти близка западная культура. Но, что касается восточной Украины, эта территория была в составе Российской империи, а потом Советского Союза. Жителю Восточной Украины близка и понятна именно русская культура, другой культуры он не приемлет и не понимает. Это уж не говоря о том, что возникла разница в языке.

Сегодняшний гражданский конфликт на Украине отнюдь не первый. И я даже не имею в виду события 2004 года: знаменитые президентские выборы в три тура. Запад Украины поддерживает прозападного Ющенко, восток — Януковича. Первый говорит об интеграции в Европу, о вступлении в НАТО, второй говорит о русском языке и сотрудничестве с Россией. Именно на этой почве происходит электоральный раскол. Напряженность 2004 года привела к первому Майдану, нарушению норм демократии, когда Запад заставил провести третий тур, а победу одержал Ющенко. Далее 2014 год. Именно западенцы Украины болезненно и агрессивно отреагировали на политику президента Януковича: на отказ от евроинтеграции. Ведь западенец выступает за евроинтеграцию — это не просто туризм, а, что называется, иммиграция, причем всей страной в эту самую Европу. Житель восточной Украины как раз относится к Западу больше с туристическим интересом. Для жителя западной Украины НАТО — единственный путь развития вооруженных сил. Для жителя восточной, наоборот, НАТО — агрессивный блок, созданный против СССР и России, то есть для борьбы с этим самым жителем восточной Украины.

Значит раскол Украинского общества — не новая история XXI века?

Гражданский конфликт, который продолжается уже почти пять лет, отнюдь не первый. По большому счету это уже третья гражданская война на территории Украины. Первая началась «с колес» после создания этого государства. Это Первая мировая война и гражданская война на всей территории бывшей Российской империи. Так вот на Украине была своя мини-гражданская война.

Во время Первой мировой войны из жителей Галиции австрийские власти сформировали целый корпус стрельцов. То есть одна часть гражданской войны на Украине была создана, с другой стороны миллионы жителей этих областей Российской империи оказались в Красной армии, в Белой армии, в каких-то квазивоенных формированиях вроде батьки Махно. И именно на территории Украины была создана самая запутанная часть гражданской войны: «белые», «красные», «зеленые», петлюровцы и так далее. Слава богу, весь этот кровавый кошмар закончился, наступил период мирного строительства, но он продолжался совсем недолго, потому что именно из жителей западных областей, оказавшихся в составе польского государства, были сформированы националистические части уже нацистами, которые показали себя во всей кровавой красе во время Второй мировой войны. Это погромы евреев, это уничтожение мирного населения. По сути с самых первых дней нацистского вторжения на Украину на этой территории началась опять-таки мини-гражданская война.

Итак, 18 тысяч участников СС-ой дивизии, члены ОУН1 УПА1 («Украинская повстанческая армия» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ФАН), охранники концлагерей, украинские националисты — это с одной стороны. А с другой стороны миллионы участников войны против фашизма и нацизма в составе Красной армии. Это ли не гражданская война, которая как матрешка включается в Великую Отечественную и Вторую Мировую войны. Все это закончилось вместе с разгромом нацистской Германии в 1945 году, но мини-гражданская война на территории Украины продолжалась до конца 50-х, когда западенцы убивали учителей, активистов, женщин, детей, вырезали польские села.

В 2014 году западная часть украинского общества выступила локомотивом госпереворота, продавила его, устроила кровавую бойню и спровоцировала гражданскую войну на Украине, причин для этого несколько, и мы их уже перечислили, но самое главное это разница в представлении о мире. Западная Украина хочет в западную Европу. Восточная не хочет в западную Европу, не хочет в НАТО, не признавать Бандеру героем.

Гражданская война, которая сегодня идет на Донбассе, по сути является уже третьей гражданской войной, которая происходит на этой территории за последние 100 лет. И я думаю, что необходимо внимательно изучить те причины, те следствия, ту разницу в мировоззрении, разницу в историческом коде, которая существует на территории сегодняшнего украинского государства, и тогда нам будет гораздо понятнее и яснее то, что произошло в 2014 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.