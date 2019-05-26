Сирийская армия отразила атаки «Ан-Нусры»* в Хаме и вернула город Кафр-Набуда

Дамаск, 26 мая. Части Сирийской арабской армии в течение сегодняшнего дня вернули под свой контроль город Кафр-Набуда и отразили крупномасштабное наступление террористов в районе населенного пункта Телль-Хаваш.

Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», террористической коалиции, действующей под командованием боевиков запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1», и боевики из группировки «Джейш аль-Изза» (относительно независимая группировка, один из важных союзников «Тахрир аш-Шам») предприняли атаку на армейские позиции в районе Телль-Хаваша.

Части САА отразили атаку которая шла по нескольким направлениям одновременно, уничтожив значительное количество террористов и несколько единиц их техники. Подбитую технику боевики бросили на поле боя.

Артиллерия САА нанесла удар по скоплениям отступающих террористов. В то же время по опорным пунктам боевиков нанесли удары ВКС РФ и ВВС Сирии.

Между тем сегодня в течение дня правительственные части выбили противника из города Кафр-Набуда. Несколько дней назад массированная атака «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» заставила сирийские силы отступить на окраины города, однако после завершения режима прекращения огня, которым воспользовались боевики, контроль над Кафр-Набудой был восстановлен за несколько часов.

1 Организация запрещена на территории РФ.