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Министр образования Аджарии лишилась поста из-за скандала с российскими флагами

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Министр образования Аджарии лишилась поста из-за скандала с российскими флагами

Батуми, 26 мая. Министра образования, культуры и спорта Аджарии Ингу Шамилишвили уволили из-за скандала с российскими флагами на Международном фольклорном фестивале в Батуми.

Участники детского ансамбля из России пронесли российские флаги на церемонии открытия Международного фольклорного фестиваля в Батуми. Открытие фестиваля было приурочено ко Дню независимости Грузии, который отмечается 26 мая. Информация о российских флагах на международном фестивале вызвала возмущение в социальных сетях.

«Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности», — заявила глава правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.

Традиционное шествие участников Международного фольклорного фестиваля проходит уже несколько лет подряд в День независимости Грузии в Батуми. В этом году участие в мероприятии приняли дети из Ростова-на-Дону.

Отметим, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией в 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию. Тогда в Тбилиси возмутились тем, что Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Ранее стало известно, что Грузия собирается полностью заменить советское вооружение на оружие, соответствующее стандартам НАТО. Приобретать имущество военного назначения планируется на средства, которые США выделяют Грузии в рамках этой помощи.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Первый канал Грузии
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