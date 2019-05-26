Военнослужащие ЛНР сбили беспилотник ВСУ в Донбассе

Донецк, 26 мая. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у населенного пункта Счастье.

Как сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, военные ВСУ продолжают нарушать минские договоренности, используя БПЛА вдоль всей линии соприкосновения. Об этом пишет Луганскинформцентр.

«Так, 23 мая зафиксирован полет БПЛА 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье», — сообщил Филипоненко.

По его словам, подразделениям противовоздушной обороны Народной милиции удалось сбить БПЛА противника.

«Благодаря умелым действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции БПЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории», — резюмировал Филипоненко.

Отметим, согласно минским договоренностям, использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса могут только наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после отказа Луганской и Донецкой областей признавать власть Киева, установившуюся после государственного переворота. Жертвами вооруженного конфликта, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.