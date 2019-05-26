Взяв под контроль нефть за Евфратом, США пытаются уничтожить Сирию как государство

Текущий топливный кризис в Сирии связан в первую очередь с нелегальной добычей и экспортом нефти с территорий, неподконтрольных официальному Дамаску. От взлетевших цен на топливо страдают как сирийские власти, вынужденные обеспечивать функционирование экономики и инфраструктуры страны в очень непростых условиях, обеспечивая при этом топливом армию, которая ведет боевые действия в Идлибе и проводит контртеррористические операции на остальной территории страны, так и мирные жители — топливный кризис привел к росту цен на продукты питания, усложнив жизнь для населения пострадавшей от войны страны.

Характерно, что от топливного кризиса сейчас страдают те районы Сирии, где никогда недостатка в топливе не знали — жители нефтеносных районов за Евфратом бунтуют, и требуют от проамериканской коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF) прекратить нелегальный вывоз нефти.

Такая ситуация в области нефтедобычи развивалась постепенно. Террористы «Исламского государства»1, контролировавшие нефтяные месторождения на востоке Сирии, по очень низким ценам экспортировали нефть в Турцию, где посредники перекачивали ее на американские танкеры. Тогда на фоне общего хаоса этому мало кто уделял внимание.

После того как ВКС РФ и Каспийская флотилия своими «Калибрами» ясно обозначила проблему захвата террористами запрещенной в России ИГИЛ1 нефтяных месторождений (заодно существенно сократив их количество), Соединенные Штаты использовали курдские силы, чтобы захватить контроль над восточным берегом Евфрата. В то же время ВВС международной коалиции последовательно разрушали все насосные станции и нефтяные месторождения на правом берегу Евфрата по мере того, как террористы «Исламского государства» отступали под натиском сирийских сил. Уже тогда было вполне очевидно, что удары по нефтяным объектам не имели никакой тактической и стратегической ценности в борьбе с ИГИЛ — целью США было лишить Дамаск любых экономических возможностей для восстановления разрушенной экономики и инфраструктуры страны.

В то же время на восточном берегу, даже до того, как он оказался в курдской зоне контроля, коалиция США берегла нефтяные вышки. В некоторых случаях курдские войска даже не получали авиационной поддержки. На некоторых наиболее важных месторождениях, таких как «Коноко», американцы разместили для охраны собственные силы, попросту выгнав курдов.

Все или большинство этих месторождений активно работают, нелегально добывая нефть, которую затем вывозят из Сирии, чтобы продать по сильно заниженным ценам (по крайней мере втрое ниже текущей рыночной стоимости, как указывают некоторые данные — и в эту сумму входят и закупочная цена нефти, и стоимость ее транспортировки, и все взятки, которые приходится раздавать, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд нефтевозов). От незаконной добычи нефти США и их союзники получают баснословную прибыль, и именно нефть изначально была целью США в Сирии. В результате нелегальной торговли прибыль получают и покупатели, и продавцы.

Нелегальный вывоз нефти с территорий, не контролируемых правительством Сирии, существовал на протяжении всей гражданской войны, подтверждает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В настоящее время американцы продолжают удерживать левобережье Евфрата по целому ряду причин, отметил он в интервью Федеральному агентству новостей, и нефть — не последняя из них. Тем не менее за последнее время и курды, и американцы столкнулись с рядом проблем — в том числе «диссидентством» среди арабских племенных вождей, которые отказываются соблюдать запрет на поставки нефти Дамаску, как они привыкли.

«Длительное время в это было вовлечено ИГИЛ. После уничтожения «халифата» были зафиксированы попытки наладить транспортировку нефти с полей на восточном берегу Евфрата на территорию, контролируемую Асадом, но американцы всеми силами препятствуют работе этих схем — они давят на племенных вождей, контролирующих поля, давят на SDF, требуя прекратить поставки нефти и газа на подконтрольную Дамаску территорию. В начале года это вызвало кризис с газоснабжением из-за прекращения поставок», — отметил Рожин.

Впрочем, до тех пор, пока есть возможность вывозить и продавать нефть, курды и американцы вывозят и продают столько, сколько получается, и кладут в карман прибыль. Борис Рожин отметил, что примерно такую же жизнь американцы на некоторое время обеспечили по другую сторону границы.

«Естественно, курдские вожди снимают с этой торговли определенную маржу, и занимаются тем же самым, чем занимались вожди Иракского Курдистана, пока у них не отобрали Киркук — они там контролировали нефтяные поля и сами распределяли доходы, — отметил глава центра «Кассад». — Пока у них нефть не отберут, они будут пытаться класть прибыль в свой карман, а с другой стороны — будут пытаться использовать нефть как рычаг давления на сирийское правительство».

Давление на американские и курдские силы, контролирующие нефтеносные районы, велико, и в какой-то момент может привести к тому, что войска США просто покинут регион. Вполне возможно, именно поэтому американцы и не стали внедрять на нефтяные поля Заевфратья нефтяные компании из США — для долгосрочной промышленной добычи там слишком небезопасно. Поэтому работают «диким» способом, используя ту инфраструктуру, которая уже есть, и не вкладывая никаких дополнительных средств.

«Организовывать серьезную долгосрочную добычу нефти для США там бессмысленно — территория мало того, что оспариваемая, так там еще и постоянно действуют различные отряды ИГИЛ, и для долгосрочной промышленной добычи территория там не очень походит. У американцев там скорее военно-политический интерес — они контролируют территорию, сохраняют карту для торговли по будущему Сирии, давят на позиции Ирана на западном берегу Евфрата, в первую очередь в районе Абу-Кемаля, и сохраняют возможность разыгрывать курдскую карту, в том числе и в отношении Эрдогана. Ведь финансирование сирийского проекта как-то надо продолжать, а нефть, продаваемая на черном рынке, позволяет закрывать расходы», — подвел итог эксперт.

Таким образом, зона нефтяных месторождений на восточном берегу Евфрата является не только доходным предприятием для американских сил, которые наполняют «черную кассу» действующей в Сирии разведки и военных, но и целенаправленно превращена в постоянный источник неприятностей для Дамаска. Все это — и захват нефтяных промыслов, и оккупированная зона «Ат-Танфа», и тайные операции британской и американской разведки в Даръа, — необходимо для того, чтобы как можно дольше противостоять восстановлению Сирии как цивилизованной и богатой страны, одного из важнейших государств Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.